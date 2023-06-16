Российская теннисистка Павлюченкова пропустит травяную часть сезона

Спортсменка отметила, что сосредоточится на подготовке к US Open

ТАСС, 16 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не примет участия в турнирах на травяном покрытии нынешнего сезона, поскольку не получила специальные приглашения (wild card) от организаторов соревнований. Об этом она в пятницу рассказала на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Хочу объявить, что пропущу травяной сезон. К сожалению, после девятимесячного перерыва в прошлом году я не смогу принять участие в некоторых турнирах по своему рейтингу и не получила wild card, на которые надеялась. Кроме того, я использовала две возможности выступить по защищенному рейтингу на Открытых чемпионатах Австралии и Франции, а это означает, что я не выступлю на Уимблдоне. Это сильно разочаровывает, но я сосредоточусь на небольших турнирах в июле на грунте, подготовлюсь к оставшейся части сезона и надеюсь пробиться в основную сетку Открытого чемпионата США", - написала Павлюченкова.

В мае 2022 года Павлюченкова досрочно завершила сезон из-за травмы. Первый матч после повреждения она провела в декабре. На Открытом чемпионате Австралии россиянка завершила выступление в первом круге, на Открытом чемпионате США спортсменка вышла в четвертьфинал, показав лучший результат среди россиянок.

Павлюченковой 31 год, она занимает 115-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Открытого чемпионата Франции, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.