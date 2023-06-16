Губернатор Калининградской области назвал цель "Балтики" на следующий сезон РПЛ

Клуб из Калининграда сыграет в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года

ТАС, 16 июня. Калининградский футбольный клуб "Балтика" постарается повторить путь "Оренбурга" и закрепиться в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом "Спорт-Экспрессу" в пятницу рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

"Оренбург" вышел в РПЛ, заняв третье место во втором по силе дивизионе чемпионата России в сезоне-2021/22 и победив в стыковых матчах за право играть в высшем дивизионе "Уфу". По итогам сезона-2022/23 команда заняла седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

"Все хотят повторить путь "Оренбурга". Есть три команды, которые вышли в РПЛ по итогам позапрошлого сезона, - "Оренбург", "Факел" и "Торпедо". Совсем не хочется повторять путь "Торпедо" и не очень хочется повторять путь "Факела", потому что это путь постоянных нервов. Всем хочется повторять путь "Оренбурга". Помимо финансовых вопросов, все-таки есть очень серьезные подходы в том, как они работали на трансферах, в плане стратегии тренерского штаба. Есть вещи, в которых мы ориентируемся как раз на "Оренбург". Будем стараться повторить их путь", - сказал Алиханов.

"Балтика" заняла второе место в прошедшем сезоне Мелбет - Первой лиги, набрав 67 очков в 34 матчах. Калининградский клуб выступит в сильнейшем дивизионе чемпионата России впервые с 1998 года. Лучшим результатом команды в чемпионате является седьмое место в сезоне 1996 года.