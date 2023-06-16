СМИ: Майкл Джордан продаст акции клуба НБА "Шарлотт" в ближайшие дни

По информации ESPN, шестикратный чемпион НБА передаст управление клубом консорциуму во главе с Гейбом Плоткиным и Риком Шналлом

ТАСС, 16 июня. Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Шарлотт" Майкл Джордан в ближайшее время продаст клуб консорциуму во главе с Гейбом Плоткиным и Риком Шналлом. Об этом в пятницу сообщил телеканал ESPN со ссылкой на источники в НБА.

По данным источника, управление клубом будет передано Плоткину и Шналлу после завершения процедуры утверждения сделки лигой. После продажи Джордан сохранит за собой миноритарный пакет акций и продолжит курировать баскетбольные операции во время драфта НБА, который пройдет 22 июня, и после открытия рынка свободных агентов. На драфте "Шарлотт" имеет право выбора под общим вторым номером.

Джордан выкупил пакет акций "Шарлотт" в 2010 году. С тех пор команда дважды выходила в плей-офф НБА (сезоны-2013/14 и 2015/16), каждый раз уступая в первом раунде. В прошедшем сезоне команда заняла предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Джордану 60 лет, в период игровой карьеры он выступал за "Чикаго" и "Вашингтон". Американец является шестикратным чемпионом НБА в составе "Чикаго" (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Вместе со сборной США Джордан дважды становился победителем Олимпийских игр (1984, 1992).