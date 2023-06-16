Тер-Ованесян назвал оскорблением возможный допуск россиян до Олимпиады в статусе беженцев

В четверг портал "Весь спорт" сообщил, что Международный олимпийский комитет допустит российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года на тех же условиях, что и команду беженцев

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Допуск российских атлетов до Олимпийских игр в статусе беженцев может быть воспринят как оскорбление. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал пятикратный участник и двукратный бронзовый призер Игр Игорь Тер-Ованесян.

В четверг портал "Весь спорт" сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит российских спортсменов до участия в Олимпиаде 2024 года на тех же условиях, что и команду беженцев.

"Если нашим спортсменам предложат выступить на Олимпиаде на условиях беженцев, то я сочту это за оскорбление. Неправильно все это. Нам нужно развивать свой собственный соревновательный календарь", - сказал Тер-Ованесян.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Решение об участии россиян в Олимпийских играх будет принято не раньше, чем за год до начала соревнований.