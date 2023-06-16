Кубок Кондрашина и Белова по баскетболу пройдет 15-16 сентября

В турнире примут участие "Зенит", МБА, УНИКС и "Пари Нижний Новгород"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Кубок Кондрашина и Белова по баскетболу предварительно пройдет 15-16 сентября с участием петербургского "Зенита", московского МБА, казанского УНИКСа и "Пари Нижний Новгород". Об этом журналистам во время Петербургского экономического форума сообщил в пятницу генеральный директор "Зенита" Александр Церковный.

"Сегодня мы определились с датами Кубка Кондрашина и Белова, они носят пока предварительный характер, потому что нужно проделать часть работы, - сказал Церковный. - Предварительно традиционный Кубок Кондрашина и Белова пройдет 15-16 сентября. Участниками станут так же, как и в прошлом году "Пари Нижний Новгород", московский МБА, и мы ждем чемпионов прошедшего сезона - казанский УНИКС".

Турнир носит имя олимпийских чемпионов 1972 года - центрового Александра Белова и тренера Владимира Кондрашина.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.