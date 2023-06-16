Голубев: в "Ростове" ликвидируют задолженность с помощью трансферов футболистов

По словам губернатора Ростовской области, задолженность составляет от одного до двух месяцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Задолженность по зарплатам в "Ростове" небольшая, футбольный клуб ликвидирует ее за счет трансферов. Об этом ТАСС в пятницу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"На сегодняшний день задолженность по заработной плате относительно небольшая - от месяца до двух. И финансовый вопрос можно решать трансферами игроков. Это как раз та дополнительная часть бюджета, которая нужна для покрытия задолженности. За счет трансферов летом мы ликвидируем задолженность", - сказал Голубев.

"Ростов" занял четвертое место в прошедшем сезоне Мир - Российской премьер-лиги, набрав 53 очка после 30 игр. В Фонбет - Кубке России команда дошла до первого этапа полуфинала "пути регионов".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.