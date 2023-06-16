Россиянка Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Нидерландах

В полуфинале россиянка сыграет со словачкой Викторией Грунчаковой

ТАСС, 16 июня. Россиянка Вероника Кудерметова обыграла в пятницу представительницу Швейцарии Селин Наэф в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Хертогенбосе (Нидерланды).

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. В полуфинале россиянка сыграет со словачкой Викторией Грунчаковой.

26-летняя Кудерметова занимает 14-ю строчку в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2022). В 2021 году в составе команды России Кудерметова стала обладательницей Кубка Билли Джин Кинг.

Наф 17 лет, она располагается на 202-й строчке мирового рейтинга. На счету швейцарской спортсменки нет титулов WTA, она не играла в основных сетках турниров Большого шлема.

Турнир в Хертогенбосе относится к категории WTA 250, проводится на травяном покрытии и завершится 18 июня. Общий призовой фонд соревнований составляет свыше $250 тыс. Из россиянок турнир выигрывали Анна Чакветадзе (2007), Надежда Петрова (2012) и Екатерина Александрова (2022).