Клуб "Явара-Нева" стал победителем командного турнира по дзюдо "Вызов Явары"

Соревнования прошли в третий раз

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Петербургская команда "Явара-Нева" выиграла командный турнир по дзюдо "Вызов Явары" на призы клуба "Локомотив". Соревнования прошли в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В финальной встрече клуб "Явара-Нева" со счетом 3:2 победил московский "Локомотив". Третье место заняла команда "Женыс" из Казахстана, четвертым стал белорусский клуб "Стайки".

"Вызов Явары" проводился в третий раз, были представлены спортсмены в пяти весовых категориях: до 66 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 90 кг, а также свыше 90 кг.

Клуб "Явара-Нева", который является десятикратным победителем Лиги чемпионов по дзюдо, также выиграл "Вызов Явары" в 2021 и 2022 году.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.