Строители и сотрудники впервые опробовали лед "СКА-Арены" в Петербурге

Арену планируется открыть в третьем квартале этого года

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Строители и сотрудники санкт-петербургской "СКА-Арены" впервые опробовали лед дворца. Об этом в пятницу ТАСС рассказал генеральный директор арены Дмитрий Сватковский.

Арена начала строиться в 2020 году и должна была принять чемпионат мира по хоккею в 2023 году, однако Международная федерация хоккея в конце апреля 2022 года объявила о переносе из России турнира. "СКА-Арена" будет одним из самых вместительных дворцов в мире - 21,5 тыс. человек на хоккейных матчах.

"Матча сегодня не было, просто было тестовое опробование льда. Мы залили первый лед, посмотрели все спортивные технологии, разметку, соответствия, технологическое состояние инфраструктуры и остались довольны, - сказал Сватковский. - Мы идем к тому, чтобы в третьем квартале этого года открыть арену, и это зависит от многих обстоятельств, в том числе и от календаря. Люди работают, два года строим объект".

Гендиректор рассказал о ближайших задачах по введению дворца в эксплуатацию. "Готовим спортивные технологии, планируем подводить все системы в соответствии с регламентом Континентальной хоккейной лиги, будет пусконаладка, настройка всех инженерных систем к управлению ареной. Такие задачи стоят перед нами на ближайшие полтора-два месяца", - отметил он.