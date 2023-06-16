16 июня, 18:09
ПМЭФ

Гала-матч на Кубок Росконгресса по баскетболу прошел на ПМЭФ

Команда Санкт-Петербурга со счетом 86:85 победила сборную Москвы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Команда Санкт-Петербурга победила сборную Москвы в гала-матче на Кубок Росконгресса по баскетболу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Встреча прошла в пятницу.

Игра завершилась со счетом 86:85 в пользу команды Санкт-Петербурга. Матч прошел в формате 4 четверти по 10 минут.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

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ПМЭФ
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