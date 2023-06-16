Каманцев заявил, что РФС в ближайшее время сможет запустить систему офсайдных линий

С сезона-2022/23 провайдером системы видеоассистента рефери в российском футболе является компания Slomo, на момент заключения соглашения она не обладала функционалом виртуальных офсайдных линий

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) провел подготовительную работу по использованию офсайдных линий и в кратчайшие сроки сможет запустить систему. Об этом ТАСС в пятницу заявил глава департамента судейства РФС Павел Каманцев.

16 июня РБК со ссылкой на источник сообщил, что РФС сможет использовать систему офсайдных линий на матчах Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) со следующего сезона.

"Нам пока не приходила данная информация. Могу лишь сказать, что РФС провел всю подготовительную работу, после получения сертификации в кратчайшие сроки сможет запустить систему", - сказал Каманцев.

РФС 3 февраля объявил о заключении контракта о поставках оборудования для виртуального определения офсайдных линий с китайской компанией Rigour Tech. В сообщении пресс-службы отмечалось, что система проходит финальный тест для получения сертификата Международной федерации футбола, после чего она может быть использована на матчах РПЛ.

С сезона-2022/23 провайдером системы видеоассистента рефери в российском футболе является компания Slomo. Она на момент заключения соглашения не обладала функционалом виртуальных офсайдных линий и не использовалась на играх РПЛ, а также Мелбет - Первой лиги и Фонбет - Кубка России.