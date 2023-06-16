Ловчев третий раз подряд выиграл чемпионат России по тяжелой атлетике

Алексей Ловчев одержал победу в категории свыше 109 кг

ТАСС, 16 июня. Алексей Ловчев в пятницу выиграл золотую медаль чемпионата России по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 109 кг. Соревнования прошли в Новом Уренгое.

Ловчев поднял 190 кг в рывке и 220 кг в толчке, набрав по сумме упражнений 410 кг. Второе место занял Тимур Наниев (408 кг), тройку призеров замкнул Даниил Вагайцев (407).

В весовой категории до 109 кг лучшим стал Виктор Кондратьев (379). Второе место занял Александр Кибанов (378), третье - Егор Пушкин (372). В категории до 102 кг сильнейшим стал Георгий Купцов (383), второе место занял Артур Бабаян (382), третье - Сармат Теблоев (359).

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира - 2015 (золото и мировой рекорд). В пробе А спортсмена, взятой на чемпионате мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба Б, вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.

Ловчеву 34 года, в сезоне-2022 он одержал победы на всех главных национальных турнирах: чемпионате и кубке страны, а также Спартакиаде сильнейших спортсменов России. Также в его активе золото чемпионата Европы - 2014 и чемпионатов России 2014, 2015 и 2021 годов.