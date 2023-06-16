Матыцин сообщил, что турнир по дзюдо войдет в программу Восточного экономического форума

В пятницу в рамках ПМЭФ в третий раз прошел турнир "Вызов Явары" на призы общества "Локомотив"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Турнир по дзюдо войдет в программу Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет в сентябре во Владивостоке. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В пятницу в рамках ПМЭФ в третий раз прошел турнир "Вызов Явары" на призы общества "Локомотив". Матыцин посетил соревнования, победителем которого стал клуб "Явара Нева", победивший в финале московский "Локомотив" со счетом 3:2.

"Интересная, динамичная борьба, - отметил Матыцин. - Уже в третий раз дзюдо входит в программу ПМЭФ, на ВЭФ дзюдо тоже будет. Это важно - дзюдо далеко не рядовой вид спорта, сейчас это еще раз подтвердил статус взаимоотношений с международной федерацией. При отсутствии дискриминационных требований наш спортсмены приняли участие и успешно выступили на чемпионате мира".

"Любые соревнования сейчас очень важны для спортсменов, - подчеркнул Матыцин. - Сегодня в Санкт-Петербурге были команды Казахстана и Белоруссии - для зрителей важно видеть этих талантливых ребят. Хочу выразить признательность компании РЖД за многолетнюю поддержку спорта - сейчас особенно важно взаимодействие бизнеса, государства и общественных организаций".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.