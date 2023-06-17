Россиянин Вадим Немков защитил титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе

Боец единогласным решением судей победил кубинца Йоэля Ромеро на турнире в США

ТАСС, 17 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков победил кубинца Йоэля Ромеро в пятираундовом поединке за чемпионский пояс Bellator в полутяжелом весе. Турнир Bellator 297 прошел в субботу в Чикаго.

Россиянин одержал победу единогласным решением судей.

Немков стал чемпионом Bellator в полутяжелом весе 21 августа 2020 года. Боец провел четвертую защиту титула, еще один поединок признан несостоявшимся. На счету 30-летнего спортсмена теперь 16 побед и 2 поражения в MMA. Ромеро 46 лет, он является серебряным призером Олимпийских игр (2000) и чемпионом мира (1999) по вольной борьбе. На счету кубинца 15 побед при 7 поражениях в ММА.