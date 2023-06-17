Митрофанов подвел итоги завершившегося сезона в российском футболе

Чемпионом страны стал петербургский "Зенит", обладателем Кубка России - ЦСКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Отечественный футбол испытывал высокое давление из-за отстранения сборных и клубов от международных турниров, однако в Российском футбольном союзе (РФС) остались довольны итогами сезона-2022/23. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

3 июня завершился сезон-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), чемпионом страны стал петербургский "Зенит". 11 июня прошел суперфинал Фонбет - Кубка России, в котором ЦСКА обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).

"Сезон был сложный, но мы довольны тем, как он прошел, - сказал Митрофанов. - Понятно, что есть какие-то моменты, которые требуют улучшений. И всегда нужно стремиться к лучшему. И вся команда российского футбола, РФС, лиги, клубы, школы, - мы работаем над этим".

"Мы испытывали высокое давление, связанное с тем, что и сборная, и наши профессиональные клубы были отстранены от участия в международных соревнованиях, - отметил собеседник агентства. - Это, конечно, большой минус. И клубы, и национальная команда потеряли не только игровую практику, но и значительные финансовые возможности, которые давало участие в международных соревнованиях. Тем не менее нам удалось перегруппироваться".

Митрофанов рассказал, что 1,6 млрд рублей от титульного спонсора кубка страны идут на призовые, а бюджет турнира составляет 2 млрд. "Мы реформировали Кубок России. Использовали возможности, которые дают образовавшиеся из-за отсутствия международных соревнований паузы. Сделали так, чтобы в Кубке России стало существенно больше матчей между клубами РПЛ, которые, естественно, вызывают больший интерес у болельщиков, у партнеров и спонсоров. Но тем не менее не забыли и о маленьких клубах. Поскольку региональные клубы за счет новой формулы, в том числе в части распределения денег, получили дополнительные возможности честно заработать их на футбольном поле", - добавил генеральный секретарь РФС.