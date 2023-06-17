Митрофанов рассказал, в каком случае сборная России попадет на чемпионат мира 2026 года

По решению УЕФА и ФИФА национальная команда не принимает участия в Лиге наций, а также пропустит чемпионат Европы 2024 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) работает над тем, чтобы Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменили свои решения об отстранении российских сборных и клубов и национальная команда страны смогла принять участие в чемпионате мира 2026 года. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Есть ли у сборной России шанс попасть на чемпионат мира? Мы над этим работаем, мы являемся частью УЕФА, - сказал Митрофанов. - Это одна из конфедераций в составе ФИФА. И отбор наш начинается в конце осени 2024 года. Мы работаем над тем, чтобы ФИФА и УЕФА приняли соответствующее решение".

Собеседник агентства также ответил на вопрос, в каком случае сборная России может попасть на чемпионат мира. "Для этого достаточно, чтобы до начала отбора на турнир решения совета ФИФА и исполкома УЕФА о нашем отстранении были отменены", - отметил Митрофанов.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнований из-за ситуации на Украине. Команда России не смогла побороться за путевку на чемпионат мира 2022 года в матчах плей-офф отборочного турнира. Позже сборная России была отстранена от Лиги наций и не участвовала в жеребьевки отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года.