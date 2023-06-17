Митрофанов заявил, что УЕФА готов отдавать России право на проведение турниров развития

Первые турниры развития УЕФА в России прошли в Волгограде в мае 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обещал российской стороне поддержку в части дальнейшего проведения на территории страны турниров развития. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) рассказал генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов.

Первые турниры развития УЕФА в России прошли в Волгограде с 24 по 29 мая, в них принимали участие юношеские женские и мужские сборные (игроки до 16 лет). Соревнования были частично профинансированы УЕФА.

"Такую возможность мы обсуждали и с сербами, и много с кем еще, - сказал Митрофанов в ответ на вопрос о расширении географии участников турнира развития УЕФА в России. - Самое главное для наших коллег - что решение о проведении турниров развития принимается УЕФА. Также важно заблаговременное планирование. Пока УЕФА обещал поддержку в части дальнейшего проведения турниров развития. И они готовы отдавать их большее количество нам для проведения".

"Сам факт того, как проводится турнир, удовлетворяет как партнеров, я имею в виду другие национальные ассоциации, другие сборные, так и УЕФА в части качества организации, поэтому постепенно желающих участвовать все больше. А боящихся участвовать - все меньше", - добавил Митрофанов.

Женская сборная России победила на турнире развития УЕФА. В соревновании также принимали участие команды Белоруссии, Киргизии и Узбекистана. Мужская сборная России также выиграла турнир, ее соперниками были команды Белоруссии, Казахстана и Киргизии.