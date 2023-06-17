Гонщик Мазепин рассказал о влиянии санкций на его переговоры с командами "Формулы-1"

В начале марта Европейский суд юстиции разрешил россиянину въезд на территорию Евросоюза для участия в турнирах под эгидой Международной автомобильной федерации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Санкции мешают российскому гонщику Никите Мазепину вести переговоры о возможном контракте с командами чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом Мазепин рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Команд в "Формуле-1" на сегодняшний день десять. С одной у меня на сегодняшний день есть трудности с их неправомерными действиями. Но это не мешает вести возможные переговоры с остальными девятью. Главный вопрос упирается именно в санкции, - сказал Мазепин. - Как вы знаете, мои коллеги-юристы проделали огромную работу - первый прецедент победы в Европейском суде за 22 года (2 марта Европейский суд юстиций разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в гонках и тренировках - прим. ТАСС). Это звучит очень серьезно, это очень большое достижение. Конечно же, оно обнадеживает и радует, потому что доказывает, что у людей, которые замешаны в принятии решений, есть логика и они честно смотрят на свои вещи".

2 марта стало известно, что Европейский суд юстиции разрешил Мазепину въезд на территорию Евросоюза для участия в "Формуле-1", в других чемпионатах под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA), тренировках, занятиях, а также для продления суперлицензии FIA и прохождения медицинского обследования по требованию FIA.

Единственный сезон в "Формуле-1" Мазепин провел в 2021 году в составе команды "Хаас". Лучшим результатом гонщика стало 14-е место. 5 марта 2022 года "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине. Позднее против гонщика ввела санкции Великобритания, также он был включен в санкционный список ЕС. 22 апреля агентство Canadian Press сообщило, что Мазепин намерен добиться отмены введенных против него санкций со стороны Канады.