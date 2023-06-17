МОК уведомил Мазепина, что передал его письмо Томасу Баху

Весной фонд автогонщика направил президенту Международного олимпийского комитета письмо, в котором призвал выступить за отмену действующих в отношении российских спортсменов ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международный олимпийский комитет (МОК) уведомил российского гонщика Никиту Мазепина о том, что получил и передал адресату его письмо главе организации Томасу Баху. Об этом Мазепин рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В конце апреля фонд Мазепина "Мы выступаем как один" призвал Баха выступить за отмену действующих в отношении российских спортсменов ограничений по допуску к зарубежным соревнованиям.

"Мы в фонде написали письмо. Ответ мы получили. Не совсем тот, который мы хотели, но нас уведомили, что письмо было получено и передано получателю, - рассказал Мазепин. - Что касается наших дальнейших действий, я считаю, что нужно дождаться все-таки получения ответа и это уже хороший шаг. Будем ждать".