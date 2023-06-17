Слуцкий считает, что выступление россиян на Олимпиаде без флага будет унижением для страны

Глава комитета Госдумы по международным делам также исключил вероятность того, что отечественные спортсмены поедут на Игры как беженцы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Выступление российских спортсменов на Олимпийских играх без флага и гимна станет унижением для страны. Такое мнение высказал ТАСС в субботу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Сейчас идет обратный отсчет. Становится больше здравого смысла. Как беженцы мы [на Олимпиаду] не поедем. Как Россия - поедем, если такое решение будет принято. Не будем торопиться. А ехать без флага и гимна - подобные вещи унижают нас", - сказал Слуцкий.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал допускать россиян и белорусов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Решение об участии россиян в Олимпийских играх будет принято не раньше, чем за год до начала соревнований.