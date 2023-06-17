17 июня, 08:19
Летние олимпийские виды спорта

Тренер сборной по велогонкам на шоссе рассказал, что россияне пройдут отбор на Олимпиаду

Как сообщил ТАСС Иракли Абрамян, точное количество прошедших квалификацию спортсменов станет известно 23 октября

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Квалификационный отбор на олимпийские соревнования по велоспорту на шоссе завершится в октябре, российские спортсмены смогут отобраться на Игры в Париже в этой дисциплине. Об этом в субботу ТАСС сообщил главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян.

"Из-за наложенных на российский спорт санкций наши спортсмены в настоящее время могут набирать квалификационные очки только в составе своих профессиональных команд на коммерческих турнирах, - заметил Абрамян. - Если отечественных велогонщиков на шоссе допустят до участия в парижских Играх, то кто-то из них обязательно получит возможность выступить на них. Точное их количество станет понятно 23 октября, когда будет подведен итоговый рейтинг, следовательно, тогда и завершится олимпийский отбор".

"Если бы олимпийский рейтинг был остановлен в конце прошлого года, то у нас могли бы поехать на Игры по три мужчины и женщины. В 2023 году те же спортсмены выступают на мировой арене, и я думаю, что в октябре мы должны забрать такое же количество квот. Но в любом случае по одному спортсмену и спортсменке у нас будут представлены в каждой гонке", - добавил главный тренер сборной.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял решения о допуске россиян и белорусов на Игры в Париже, МОК должен определиться в этом вопросе до конца июля. 28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

"Я думаю, что у сборной России не будет возможности выступить на Играх в Париже под флагом и гимном своей страны. И главная задача тренерского штаба национальной команды - сделать все, чтобы наши спортсмены были конкурентоспособны на мировом уровне в момент, когда мы будем восстановлены в своих правах, а спорт станет вновь отделенным от политики", - заключил Абрамян.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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Летние олимпийские виды спорта
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