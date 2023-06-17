Тренер сборной по велогонкам на шоссе рассказал, что россияне пройдут отбор на Олимпиаду

Как сообщил ТАСС Иракли Абрамян, точное количество прошедших квалификацию спортсменов станет известно 23 октября

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Квалификационный отбор на олимпийские соревнования по велоспорту на шоссе завершится в октябре, российские спортсмены смогут отобраться на Игры в Париже в этой дисциплине. Об этом в субботу ТАСС сообщил главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян.

"Из-за наложенных на российский спорт санкций наши спортсмены в настоящее время могут набирать квалификационные очки только в составе своих профессиональных команд на коммерческих турнирах, - заметил Абрамян. - Если отечественных велогонщиков на шоссе допустят до участия в парижских Играх, то кто-то из них обязательно получит возможность выступить на них. Точное их количество станет понятно 23 октября, когда будет подведен итоговый рейтинг, следовательно, тогда и завершится олимпийский отбор".

"Если бы олимпийский рейтинг был остановлен в конце прошлого года, то у нас могли бы поехать на Игры по три мужчины и женщины. В 2023 году те же спортсмены выступают на мировой арене, и я думаю, что в октябре мы должны забрать такое же количество квот. Но в любом случае по одному спортсмену и спортсменке у нас будут представлены в каждой гонке", - добавил главный тренер сборной.

Международный олимпийский комитет (МОК) пока не принял решения о допуске россиян и белорусов на Игры в Париже, МОК должен определиться в этом вопросе до конца июля. 28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

"Я думаю, что у сборной России не будет возможности выступить на Играх в Париже под флагом и гимном своей страны. И главная задача тренерского штаба национальной команды - сделать все, чтобы наши спортсмены были конкурентоспособны на мировом уровне в момент, когда мы будем восстановлены в своих правах, а спорт станет вновь отделенным от политики", - заключил Абрамян.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.