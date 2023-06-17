Гонщик Мазепин рассказал, что готов рассмотреть участие в ралли-рейде "Дакар"

По словам спортсмена, он больше не заинтересован в выступлении на "Шелковом пути"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гонщик Никита Мазепин рассматривает участие исключительно в "Дакаре", если речь идет о ралли. Об этом Мазепин рассказал в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Я то, чего хотел достичь в "Шелковом пути", уже достиг. Сейчас речь идет, возможно, только о "Дакаре" когда-нибудь, - сказал Мазепин. - Знаете, так просто "пришел и выступил где-то" не работает. Я вот перед тем, как выступить на багги, большое количество работы провел на тестах, именно на этой машине. Поэтому все зависит от опять же возможности. Если "Камаз-мастер" будет рад посодействовать в моей подготовке - я с удовольствием об этом подумаю".

Единственный сезон в "Формуле-1" Мазепин провел в 2021 году в составе команды "Хаас". Лучшим результатом гонщика стало 14-е место. 5 марта 2022 года "Хаас" объявил о расторжении контракта с Мазепиным из-за ситуации на Украине. В 2022 году Мазепин принял участие в ралли-рейде "Шелковый путь", в котором стал победителем в зачете мотовездеходов.

1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только под нейтральным флагом и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов. 28 сентября стало известно, что команда "Камаз-мастер" отказалась подписывать документ FIA для участия в "Дакаре". Ралли "Дакар" проходил с 31 декабря по 15 января в Саудовской Аравии.