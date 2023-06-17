Министр спорта Татарстана считает, что "Рубин" усилится перед сезоном РПЛ

По мнению Владимира Леонова, под каждый турнир нужно формировать состав команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Казанский футбольный клуб "Рубин" проведет усиление состава, так как в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) уровень выше, чем в Мелбет - Первой лиге. Такое мнение ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу высказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

"Это вопрос к клубу, но в любом случае я думаю, что изменения в структуре состава клуба будут, потому что Первая лига есть Первая лига, - сказал Леонов. - Несмотря на то, что мы триумфально прошли, задачу, которую ставили перед клубом, выполнили. Возвращаясь к началу пути, все было не так просто, пришлось применять такие меры, где-то даже революционные: поменялись тренерский штаб и структура управления клубом. Но закончили на первом месте, стали чемпионами, Первая лига - непростое мероприятие, достаточно серьезная конкуренция".

"Совсем другой футбол, жесткий, по сравнению с РПЛ, конечно, под каждый турнир нужно формировать свой состав. Поэтому я думаю, что клуб объявит о каких-то изменениях, тем более сейчас идет предсезонная подготовка. Буквально на следующей неделе клуб возвращается из отпусков, начинается домашний сбор. Инфраструктура отличная, настроение приподнятое, я думаю, что все будет хорошо, будет какое-то усиление", - добавил Леонов.

В прошедшем сезоне "Рубин" стал победителем Первой лиги, набрав 69 очков в 34 матчах, и вернулся в РПЛ. Казанский клуб дважды побеждал в чемпионате и Суперкубке России и один раз выигрывал кубок страны.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.