Карасев считает отличной идеей публикацию разговоров судей во время футбольных матчей

По ходу завершившегося сезона Российский футбольный союз после некоторых матчей чемпионата страны публиковал переговоры между главным арбитром и видеоассистентом рефери

ТАСС, 17 июня. Публикация разговоров между судьями во время футбольных матчей является отличной идеей, поскольку это делает их работу более прозрачной. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в субботу высказал российский арбитр категории Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Карасев.

"По мне так это отлично, чем больше информации для людей, тем лучше, - сказал Карасев. - Это действительно что-то новое, даже мои родные, моя сестра, когда услышали, спросили у меня: "Вы постоянно разговариваете, чему-то еще учите футболистов, говорите им, чтобы не нарушали?" Для всех это была какая-то завеса, тайна, а теперь все открывается. Это очеловечивает работу арбитра, как мне кажется. Поэтому чем больше этого будет, тем лучше".

По ходу сезона-2022/23 Российский футбольный союз после некоторых матчей чемпионата страны публиковал переговоры между главным арбитром и видеоассистентом рефери (VAR).