Тренер сборной по велошоссе будет против участия в чемпионате мира в нейтральном статусе

Иракли Абрамян отметил, что каждый спортсмен, имеющий нейтральный статус, будет принимать решение лично

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россиянам не нужно выступать на чемпионате мира по велоспорту в статусе нейтральных спортсменов. Такое мнение в субботу ТАСС высказал главный тренер сборной России по велогонкам на шоссе Иракли Абрамян.

Объединенный чемпионат мира по велоспорту пройдет с 3 по 13 августа в Шотландии. Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в нем только в нейтральном статусе.

"Если говорить про чемпионат мира, то решение об участии в нем каждый спортсмен, имеющий нейтральный статус, будет принимать лично, - заметил Абрамян. - Я как главный тренер сборной не рекомендую им этого делать. И на сегодняшний день участие наших велосипедистов в чемпионате мира находится под большим вопросом".

"Но я очень рад тому, что наши спортсмены могут участвовать в международных гонках в составе своих профессиональных команд и имеют возможность поддерживать свой высокий уровень подготовки", - добавил главный тренер сборной.

В мае Международный союз велосипедистов (UCI) разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом. Любое лицо, желающее получить статус нейтрального индивидуального спортсмена, должно обратиться в UCI.

Для допуска российских и белорусских спортсменов необходимо отсутствие какой-либо связи с армией и другими органами государственной безопасности России и Белоруссии, отсутствие флагов, гербов, гимнов и другой символики, ассоциирующейся с государствами, а также отсутствие поддержки действий России на Украине в любой форме.