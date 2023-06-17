В баскетбольном клубе "Зенит" допустили возможность пригласить Моню на работу

Призер Олимпийских игр 13 июня завершил карьеру

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Чемпион Европы по баскетболу 2007 года, бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Моня может продолжить сотрудничество с петербургским "Зенитом". Об этом ТАСС во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в субботу рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Церковный.

13 июня пресс-служба петербургского "Зенита", за который Моня провел прошедший сезон, объявила, что баскетболист завершил карьеру.

"Я думаю, что там, где Сергей Моня, всегда победа, командный дух и все, чем он всегда славился, - сказал Церковный. - Он является капитаном и на площадке, и в раздевалке, его роль в нашем первом чемпионстве, естественно, очень большая. Команда, которая билась, боролась, добилась того, чего очень долго ждали болельщики, - во многом заслуга Сергея".

"Я думаю, что время покажет, - ответил Церковный на вопрос о том, продолжит ли Моня работать в клубе. - Но вполне возможно, что мы продолжим сотрудничество, Сергей будет немного в другой роли".

Моне 40 лет. На протяжении своей карьеры баскетболист также защищал цвета саратовского "Автодора", подмосковных "Химок", московских ЦСКА и "Динамо". В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он играл за "Портленд" и "Сакраменто". В составе "Химок" Моня стал обладателем Кубка Европы (сезоны-2011/12, 2014/15) и серебряным призером чемпионата России (2010/11). Также он является трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА (2002/03, 2003/04, 2004/05), бронзовым призером чемпионата России в составе "Динамо" (2007/08). В составе сборной России он стал чемпионом Европы (2007), бронзовым призером континентального первенства (2011) и Олимпиады (2012).

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.