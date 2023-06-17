Гендиректор "Зенита" назвал не совсем удачным для команды прошедший сезон Единой лиги ВТБ

Александр Церковный отметил, что сейчас команда проводит работу над ошибками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Сезон-2022/23 для баскетбольного клуба "Зенит" сложился не совсем удачно. Такое мнение ТАСС в субботу в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) высказал генеральный директор "Зенита" Александр Церковный.

"Сезон был не совсем удачный, поэтому мы сейчас анализируем, проводим работу над ошибками, - сказал Церковный. - Я думаю, что вернемся сильнее, будем бороться за тот результат, который всегда для нас главный, это победа".

"Проявляет ли "Зенит" интерес к Алексею Шведу? "Зенит" внимательно следит за всеми игроками. Если у нас будет какой-то явный интерес, то я думаю, что это будет понятно в ближайшее время. Самое главное, сейчас Алексею нужно восстановиться и вернуться на площадку. Думаю, что он это сделает в ближайшее время".

"Зенит" завершил регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ на третьем месте. По итогам плей-офф петербургская команда заняла четвертое место. В сезоне-2021/22 "Зенит" впервые стал чемпионом Единой лиги ВТБ.