Сербский футбольный клуб "Спартак" объявил о назначении Кержакова главным тренером

Контракт с российским специалистом рассчитан на один год с опцией продления на один сезон

ТАСС, 17 июня. Россиянин Александр Кержаков стал главным тренером сербского футбольного клуба "Спартак" из города Суботица. Об этом в субботу сообщает пресс-служба команды.

Соглашение со специалистом рассчитано на один год с опцией продления на один сезон.

Последним местом работы Кержакова был кипрский клуб "Кармиотисса", который он тренировал с 8 февраля по 1 апреля нынешнего года. Под его руководством команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела четыре поражения.

Кержакову 40 лет, под его руководством "Пари Нижний Новгород" в сезоне-2021/22 занял 11-е место в чемпионате России. Ранее специалист возглавлял томскую "Томь". В период игровой карьеры Кержаков выступал за петербургский "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". Вместе с "Зенитом" футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды - суперкубка страны. В составе "Севильи" россиянин выиграл Кубок УЕФА, стал обладателем Кубка Испании и суперкубка страны.

В прошедшем сезоне "Спартак" занял 13-е место в турнирной таблице чемпионата Сербии и был вынужден выступать в группе вылета. По ее итогам команда расположилась на общей 10-й позиции национального первенства и сумела сохранить прописку в высшем дивизионе страны.