Суд по возвращению России затрат на чемпионат мира по волейболу продлится минимум полгода

В мае стало известно, что Всероссийская федерация волейбола обратилась в CAS с соответствующим иском

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Рассмотрение в Спортивном арбитражном суде (CAS) дела по выплате российской стороне компенсации за перенос мужского чемпионата мира 2022 года по волейболу продлится минимум полгода. Об этом ТАСС в субботу заявил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

В мае 2023 года стало известно, что ВФВ подала иск в CAS с требованием компенсировать затраты на подготовку к проведению турнира, который должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года в десяти городах России.

"Сейчас идет подготовка, собираются материалы. Это все будет идти довольно долго, не меньше полугода", - сказал Шевченко.

1 марта 2022 года Международная федерация волейбола (FIVB) перенесла мужской чемпионат мира из России в Польшу и Словению в связи с ситуацией на Украине. Позднее ВФВ обратилась в апелляционную инстанцию FIVB с требованием о компенсации затрат на чемпионат мира. Как ранее сообщал ТАСС, ВФВ потребовала компенсацию в размере $80 млн.