Керлингист Крушельницкий рассказал, что больше не планирует выступать на Олимпийских играх

По словам спортсмена, cейчас он играет для себя, своей семьи и болельщиков

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Керлингист Александр Крушельницкий не собирается участвовать в Олимпийских играх из-за отношения к российским спортсменам. Об этом он заявил ТАСС в субботу.

"Уже нет. Я уже один раз сыграл, мне хватило. Я там все видел, с таким отношением к нам сейчас даже не особо хочется. Сейчас я играю для себя, своей семьи и болельщиков", - сказал он.

Крушельницкий в 2018 году вместе с супругой Анастасией Брызгаловой завоевал олимпийскую бронзу в дабл-миксте, однако во время Игр стало известно, что в его пробе обнаружен мельдоний. Керлингист был дисквалифицирован на четыре года, он убежден, что запрещенный препарат ему подсыпали. В прошлом году Крушельницкий возобновил карьеру, в то время как Брызгалова в 2020 году завершила спортивную карьеру в связи с беременностью и перешла на тренерскую работу. Она включена в список кандидатов в сборную на следующий сезон в качестве тренера.