Олимпийская чемпионка гимнастка Шиманская намерена вернуться в профессиональный гольф

Российские спортсмены могут выступать на турнирах Международной федерации гольфа в нейтральном статусе

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2000 года по художественной гимнастике в групповых упражнениях Вера Шиманская планирует вернуться в профессиональный гольф. Об этом спортсменка сообщила ТАСС в субботу.

"Я в гольф играю с 2002 года, после того как закончила карьеру гимнастки, - сказала Шиманская. - В моем активе есть победы на чемпионатах Москвы и Московской области. До чемпионата России меня, к сожалению, не допустили, поэтому успех Евгения Кафельникова (олимпийского чемпиона по теннису и чемпиона России по гольфу - прим. ТАСС) мне пока не удается повторить. Я попробую вернуться в большой гольф, в женский профессиональный европейский тур".

"У меня был большой перерыв из-за пандемии. Спортсменам из России необходимо было 14 дней сидеть перед турнирами в гостиницах на карантине, а это очень негативно отразилось бы на нашей подготовке и было бы неприемлемо. А потом у меня родилась дочка, что также отсрочило мое возвращение. Но сейчас я начинаю набирать спортивную форму для того, чтобы вернуться в тур", - добавила собеседница ТАСС.

В начале мая правление Международной федерации гольфа (IGF) разрешило российским и белорусским спортсменам под нейтральным флагом выступать на турнирах IGF.