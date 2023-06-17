17 июня, 13:06
Футбол в России

"Локомотив" объявил о переходе бывшего футболиста "Рубина" Самошникова

Контракт с защитником рассчитан на три года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Бывший защитник казанского "Рубина" Илья Самошников перешел в московский футбольный клуб "Локомотив". Об этом в субботу сообщила пресс-служба железнодорожников.

Контракт с игроком рассчитан на три года. Футболист будет выступать под 77-м номером. Ранее "Рубин" объявил об уходе Самошникова в связи с окончанием срока контракта.

Самошникову 25 лет, он выступал за "Рубин" с января 2020 года. В прошедшем сезоне Мелбет - Первой лиги защитник провел 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. По итогам турнира "Рубин" стал победителем соревнований и вышел в высший дивизион национального первенства. В составе сборной России Самошников принял участие в трех играх, не отметившись результативными действиями.

"Локомотив" в минувшем сезоне занял восьмое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. 

Теги:
Российский футбол
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