Махмадбеков завоевал золотую медаль на этапе серии Большого шлема по дзюдо в Астане

В финале в весовой категории до 73 кг россиянин победил поляка Адама Стодольского

ТАСС, 17 июня. Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков выиграл золотую медаль этапа серии Большого шлема. Соревнования проходят в Астане.

В поединке за золото в категории до 73 кг Махмадбеков победил поляка Адама Стодольского. Бронзовые награды завоевали представители Казахстана Данияр Шамшаев и Аскар Наркулов. Махмадбеков стал вторым российским спортсменом, завоевавшим медаль на турнире. 16 июня бронзовым призером этапа серии Большого шлема в Астане стала Кристина Дудина.

Махмадбекову 23 года, в 2023 году он завоевал золотую медаль этапа Гран-при в Душанбе. Ранее он побеждал на этапах серии Большого шлема в Казани, Баку (оба раза - в 2021 году) и Улан-Баторе (2022).

Этап серии Большого шлема в Астане проходит с 16 по 18 июня. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.