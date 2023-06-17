Футболист Самошников надеется, что сможет освоиться в "Локомотиве"

Защитник перешел в московский клуб 17 июня

ТАСС, 17 июня. Защитник Илья Самошников считает переход в московский футбольный клуб "Локомотив" новым этапом в развитии карьеры и надеется освоиться в команде. Об этом он рассказал в субботу "Спорт-Экспрессу".

"Локомотив" объявил о переходе Самошникова 17 июня. Контракт с игроком рассчитан на три года.

"Эмоции, конечно же, положительные. Это новый шаг, новый этап в развитии. Надеюсь, я смогу освоиться в таком большом клубе", - сказал Самошников.

Самошникову 25 лет, он выступал за "Рубин" с января 2020 года. В прошедшем сезоне Мелбет - Первой лиги защитник провел 28 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. По итогам турнира "Рубин" стал победителем соревнований и вышел в высший дивизион национального первенства. В составе сборной России Самошников принял участие в трех играх, не отметившись результативными действиями.