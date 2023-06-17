Тренер отметил, что фехтовальщики не чувствуют пристального внимания на чемпионате Европы

Российские фехтовальщики впервые принимают участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе

ПЛОВДИВ /Болгария/, 17 июня. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Россияне не чувствуют пристального внимания к себе на чемпионате Европы по фехтованию в болгарском Пловдиве. Об этом ТАСС сообщил в субботу тренер российской команды по шпаге Алексей Тихомиров.

Чемпионат Европы по фехтованию проходит в Пловдиве с 16 по 18 июня. В нем принимают участие около 400 спортсменов из 34 стран, в том числе пять россиян, которые впервые выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Интересно и волнующе вновь вернуться на международную спортивную арену после карантина в связи с коронавирусом и ограничений, наложенных международными спортивными властями, но большой разницы с соревнованиями двухлетней давности, когда мы последний раз выезжали на большие турниры, нет. Мы спортсмены, наша задача - тренироваться и выступать на состязаниях, стараясь не обращать внимания на окружающие события, мы эту задачу выполняем, тренируемся очень плотно", - рассказал Тихомиров.

Он добавил, что специально к чемпионату Европы команда не готовилась. "Подготовка к соревнованиям проходила в плановом порядке, в команду подбирали спортсменов, соответствующих международным требованиям, - сказал тренер. - Работа в этом статусе нам пока непонятна, но тренировки ничем не отличаются от подготовки спортсменов сборной. Команда в Болгарию приехала неопытная, для девушек, к примеру, это первый взрослый турнир, а для шпажиста Артема Саркисяна, он выступал в пятницу, международный турнир подобного уровня стал вторым в жизни. В сабле тоже будет выступать молодежь, практически не имеющая серьезного опыта взрослых стартов".

"По факту, находясь здесь, в болгарском Пловдиве, мы не относимся к нашей федерации, соответственно, о поставленных задачах говорить сложно, тем более что непонятно, как будет развиваться ситуация в дальнейшем, как будет обеспечен допуск наших спортсменов на чемпионат мира и далее. Нам понятен лишь российский соревновательный календарь, но все спортсмены, надеясь на будущее, тренируются упорно. Хотя всем нам и приходится тяжело в моральном плане, - отметил Тихомиров. - Отношения с коллегами зависят от последних, а мы стараемся не обращать внимания на некоторые сомнительные ситуации, продолжаем спокойно работать. По большому счету, на нас здесь пристального внимания не обращают, что нас вполне устраивает".

Организация на высоком уровне

Чемпионат Европы по фехтованию должен был проводиться в Польше, но страна отказалась выдать российским спортсменам визы, после чего Международная федерация фехтования приняла решение о переносе турнира в Болгарию. Первоначально планировалось выступление шести российских спортсменов - шпажистов Саркисяна, Яны Бекмурзовой и Полины Хаертдиновой, а также саблисток Алены Лисиной, Анны Смирновой и Валерии Кобзевой, но из-за протеста украинской команды, основанного на изучении профиля спортсменки в социальных сетях, приглашение Кобзевой на турнир было отозвано.

В субботу Бекмурзова и Хаертдинова выиграли несколько предварительных поединков и вошли в число 32 сильнейших спортсменок Европы, а в пятницу в тур прямого выбывания пробился Саркисян. В воскресенье в Пловдиве выступят российские саблистки.

"Организация соревнований в Болгарии находится на высоком уровне. Нас встретили, хорошо разместили, контролируют вопросы безопасности. В пятницу удалось побывать у памятника "Алеши", зарядиться позитивной энергией. Так что все проходит в штатном режиме", - отметил Тихомиров.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Международная федерация фехтования последовала рекомендациям, поэтому нейтральный статус не получили российские фехтовальщики, представляющие ЦСКА и "Динамо".