Нагорных считает, что Самошников станет своим для болельщиков "Локомотива"

По мнению председателя совета директоров "Локомотива", защитник впишется в состав команды

ТАСС, 17 июня. Защитник Илья Самошников сумеет вписаться в игру московского футбольного клуба "Локомотив" и стать своим для болельщиков команды. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в субботу высказал председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных.

О заключении трехлетнего контракта с Самошниковым "Локомотив" объявил 17 июня. До этого он выступал за казанский "Рубин".

"Илья Самошников - добротный защитник. Я уверен, что он впишется в команду Михаила Галактионова и станет своим для наших болельщиков. Нам нужны футболисты с высоким уровнем самоотдачи, защитники, способные не только отрабатывать в обороне, но и поддерживать давление в атакующих действиях команды. Илья как раз обладает всеми этими качествами. Рады видеть его в "Локомотиве", - сказал Нагорных.

Самошникову 25 лет, он выступал за "Рубин" с января 2020 года. В прошедшем сезоне Мелбет - Первой лиги защитник провел 28 матчей, в которых отметился 2 забитыми мячами и 4 результативными передачами. По итогам турнира "Рубин" стал победителем соревнований и вышел в высший дивизион национального первенства. В составе сборной России Самошников принял участие в 3 играх, не отметившись результативными действиями.