Рапирист Кирилл Бородачев стал победителем чемпионата Союзного государства по фехтованию

В финале Бородачев победил Григория Семенюка

ТАСС, 17 июня. Серебряный призер Олимпийских игр россиянин Кирилл Бородачев в субботу выиграл мужской одиночный турнир рапиристов на открытом чемпионате Союзного государства по фехтованию. Соревнования проходят в Минске.

В финале Бородачев, представляющий Самарскую область, победил Григория Семенюка (Московская область) со счетом 15:12. Третье место занял Антон Бородачев - брат-близнец Кирилла Бородачева.

Бородачеву 23 года, на Олимпийских играх в Токио в 2021 году он стал серебряным призером в командной рапире.

Открытый чемпионат Союзного государства завершится 24 июня.