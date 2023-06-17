Кнороз стала восьмой российской легкоатлеткой, выполнившей норматив чемпионата мира

На турнире в Чебоксарах прыгунья с шестом показала результат 4,75 метра при нормативе 4,71 м

ТАСС, 17 июня. Прыгунья с шестом Полина Кнороз стала восьмой представительницей России, выполнившей квалификационный норматив для участия в чемпионате мира, который пройдет в августе. В субботу спортсменка прыгнула на 4,75 метра на турнире в Чебоксарах.

Квалификационный норматив в женских прыжках с шестом равен 4,71 метра. Ранее его выполнила Анжелика Сидорова, прыгнувшая на 4,91 метра на чемпионате страны, который проходил в августе 2022 года в Чебоксарах.

Нормативы чемпионата мира также выполнили прыгуны в высоту Мария Ласицкене, Данил Лысенко и Илья Иванюк, бегуньи на 3 000 метров с препятствиями Ольга Вовк и Екатерина Ивонина, а также метатель молота Валерий Пронкин.

Выполнение норматива не гарантирует участие в чемпионате мира, так как после обострения ситуации на Украине в феврале 2022 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций запретила российским и белорусским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой.

Отбор на чемпионат мира по легкой атлетике, который пройдет с 16 по 27 августа в Будапеште, завершится 30 июля.