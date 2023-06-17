Выполнившая норматив Кнороз заявила, что ей очень грустно пропускать чемпионат мира

В субботу прыгунья с шестом Полина Кнороз выполнила норматив чемпионата мира, прыгнув на 4,75 метра на турнире в Чебоксарах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российская прыгунья с шестом Полина Кнороз, выполнившая на турнире в Чебоксарах квалификационный норматив на августовский чемпионат мира в Будапеште, испытывает чувство большой грусти от того, что вынуждена пропустить главный старт года. Об этом Кнороз сообщила ТАСС в субботу.

Квалификационный норматив в женских прыжках с шестом равен 4,71 метра. 23-летняя Кнороз в Чебоксарах победила с результатом 4,75 метра.

"Когда я делала попытки на высоте 4,75 метра, абсолютно не думала о том, что этот результат выше норматива на чемпионат мира, - сказала Кнороз. - Просто хотела прыгнуть как можно лучше, вот и все. Как я отношусь к тому, что пропущу старт в Будапеште? Мне очень грустно от этого, больше ничего не хочется говорить на эту тему".

Спортсменка заметила, что получает дополнительную мотивацию от соперничества с белоруской Ириной Жук, которая 12 июня выиграла турнир в Твери, а в субботу с результатом 5,65 метра стала второй. "К турниру в Чебоксарах я распрыгалась, а вообще никогда не начинаю хорошо сезон. Просто из-за того, что мне не хватает прыжков и соревнований. И только на третьем-четвертом старте я, как правило, подхожу к своей лучшей форме. Поэтому я абсолютно не была расстроена результатами, которые показывала на командном чемпионате России в Сочи и турнире в Твери", - добавила она.

Летом 2021 года Кнороз имела выполненный норматив для участия в Олимпийских играх в Токио, однако не была включена тренерским штабом сборной России в список из 10 легкоатлетов, которые получили право выступить в Японии.