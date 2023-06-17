ЦСКА выкупил футболиста Мойзеса у бразильского "Интернасьонала"

Соглашение рассчитано до 2026 года с опцией еще на один сезон

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА выкупил контракт бразильского защитника Мойзеса у "Интернасьонала". Об этом в субботу сообщает пресс-служба ЦСКА.

Соглашение рассчитано до 2026 года с опцией еще на один сезон. По информации портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет €5 млн.

Мойзесу 28 лет, он выступал за "Интернасьонал" с 2021 года. В августе 2022-го ЦСКА арендовал бразильца на один год с правом выкупа. В сезоне-2022/23 Мойзес провел за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Вместе с армейцами защитник стал обладателем Фонбет - Кубка России и серебряным призером Мир - Российской премьер-лиги.

Ранее Мойзес также выступал за бразильские клубы "Коринтианс", "Ред Булл Брагантино", "Баия" и "Ботафого".