Алаев отметил, что женский футбол в России развивается и идет в правильном направлении

В субботу женский "Зенит" обыграл ЦСКА в матче за Суперкубок России

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Матч за Суперкубок России по футболу между женским петербургским клубом "Зенит" и московским ЦСКА получился эмоциональным и показал, что женский футбол в стране развивается и идет в правильном направлении. Такое мнение ТАСС в субботу высказал вице-президент Российского футбольного союза (РФС), президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев.

17 июня "Зенит" в серии пенальти со счетом 5:4 (основное время - 1:1) обыграл ЦСКА и впервые стал обладателем Суперкубка России.

"Мне очень понравился матч и мероприятие, болельщики пришли, было приятно видеть. Финал получился настоящий, было видно, что команды заряжены на победу. В серии пенальти повезло немного "Зениту", поздравляю их. Заслуженная победа, молодцы", - сказал Алаев.

"Хочется сказать, что не так часто я вижу женский футбол, больше смотрю мужской. Мне кажется, что женский футбол развивается, это видно и по качеству игры, женский футбол развивать важно, в Европе это сейчас "бум". Поэтому очень приятно за коллег, лично за Полину Юмашеву (председателя комитета женского футбола РФС - прим. ТАСС), потому что большая работа проделана, женский футбол идет в правильном направлении", - добавил он.

Полузащитник клуба "Пари Нижний Новгород", муж футболистки ЦСКА Ксении Коваленко Денис Глушаков также отметил рост уровня женского футбола в России. "Видно, что уровень женского футбола в России вырос. Видно и по качеству телетрансляций, и по уровню ажиотажа, который создается вокруг женского футбола", - сказал Глушаков.