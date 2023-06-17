Кремлев: Международная ассоциация бокса расширяет сотрудничество с Венесуэлой

Организация готова участвовать в прямых инвестициях в развитие спортивной инфраструктуры Венесуэлы

КАРАКАС, 17 июня. /ТАСС/. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев высоко оценил уровень развития бокса в Венесуэле и сообщил о расширении сотрудничества с южноамериканской страной. Об этом он заявил в субботу в интервью государственному телеканалу "Венесолана де телевисьон".

"Хочу поблагодарить венесуэльский народ и президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро за действительно успешное развитие бокса. Мы готовы участвовать в создании новых центров для тренировок и содействовать дальнейшему развитию бокса в Венесуэле", - сказал Кремлев.

На состоявшейся в спортивном комплексе рабочей встрече Кремлева с министром молодежи и спорта Венесуэлы Мервином Мальдонадо принято решение активизировать сотрудничество как в профессиональном, так и любительском боксе. "Совместно с братским правительством Венесуэлы мы готовы участвовать в прямых инвестициях в развитие спортивной инфраструктуры", - отметил Кремлев.