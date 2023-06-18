Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Канады "Формулы-1"

Второе место занял немец Нико Хюлькенберг из команды "Хаас", третьим - испанец Фернандо Алонсо из "Астон Мартин"

ТАСС, 18 июня. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в ночь на воскресенье стал победителем квалификации восьмого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Канады.

Второе место занял немец Нико Хюлькенберг из команды "Хаас". Третьим стал испанец Фернандо Алонсо ("Астон Мартин").

Гонка пройдет в воскресенье и начнется в 21:00 мск.

Рекордсменами по числу побед на Гран-при Канады являются Михаэль Шумахер и британец Льюис Хэмилтон, которые побеждали по семь раз. Среди действующих пилотов, помимо Хэмилтона, по разу в Канаде побеждали Алонсо и Ферстаппен.