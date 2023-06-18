FIL продлила отстранение российских саночников от участия в международных соревнованиях

Присутствие россиян на соревнованиях, санкционированных FIL, связано с высоким риском нарушения безопасности и честности турниров и их участников, говорится в заявлении организации

ТАСС, 18 июня. Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) продлил отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба FIL.

Конгресс FIL проходит с 17 по 18 июня в Бухаресте. 22 делегата конгресса проголосовали за продление отстранения россиян, 1 делегат высказался против, 5 - воздержались. Как сообщал ТАСС исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин, в конгрессе принимают участие генеральный секретарь ФССР Анна Андреева и вице-президент организации Геннадий Родионов.

"Принято решение об отстранении всех спортсменов, тренеров, специалистов и должностных лиц ФССР от соревнований, проводящихся под эгидой FIL, до дальнейшего уведомления. Присутствие российских спортсменов, тренеров, инструкторов и иных должностных лиц ФССР на соревнованиях, санкционированных FIL, связано с высоким риском нарушения безопасности и честности этих соревнований и их участников", - говорится в заявлении организации.

Конгресс FIL в июне 2022 года принял решение запретить российским спортсменам выступать на турнирах под своей эгидой, однако членство России в организации было сохранено.