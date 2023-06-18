18 июня, 06:17
Зимние олимпийские виды спорта

Главный тренер сборной не удивлен решением FIL продлить отстранение российских саночников

Михаил Терещенко/ фотохост-агентство ТАСС
Главный тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов
© Михаил Терещенко/ фотохост-агентство ТАСС

По словам Сергея Чудинова, Федерация санного спорта России подготовила разные варианты календаря соревнований на следующий сезон

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Решение конгресса Международной федерации санного спорта (FIL) продлить отстранение отечественных спортсменов не стало неожиданным для главного тренера сборной России Сергея Чудинова. Об этом Чудинов сообщил ТАСС в воскресенье.

Конгресс FIL в субботу большинством голосов принял решение об отстранении российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

"Мы были готовы морально к тому, что наше отстранение будет продлено, - сказал Чудинов. - Но в глубине души, конечно, надеялись, что нас вернут, всегда же хочется верить в лучшее. Вчерашнее решение FIL лично для меня сюрпризом не стало. Но говорить сейчас, что следующий международный сезон окончательно потерян для нас, тоже нельзя, до первого этапа Кубка мира остается еще много времени".

"Федерация санного спорта России была готова к решению FIL, поэтому у нас были подготовлены разные варианты календаря соревнований на следующий сезон. В прошлом году тоже шли по такому пути. У нас есть цели, к которым наши спортсмены будут стремиться", - отметил главный тренер сборной России.

Первый этап Кубка мира сезона-2023/24 пройдет с 8 по 9 декабря в американском Лейк-Плэсиде. 

Теги:
Зимние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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