Алаев получил визу для участия в исполкоме УЕФА в июне

Заседание исполкома пройдет 28 июня в Швейцарии

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Президент Российской премьер-лиги, председатель комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу и пляжному футболу Александр Алаев получил визу и сможет принять участие в заседании исполнительного комитета УЕФА, который пройдет 28 июня в Швейцарии. Об этом Алаев рассказал ТАСС в воскресенье.

"Получил визу, полечу на исполком УЕФА", - сказал Алаев.

7 июня Алаев сообщил журналистам, что получил приглашение на заседание исполкома УЕФА и планирует его посетить как глава комитета по мини-футболу и пляжному футболу. 25 апреля прошло первое заседание комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу, но Алаев пропустил его из-за отсутствия визы.

28 февраля 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.