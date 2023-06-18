18 июня, 07:16
Летние олимпийские виды спорта

Состав сборной России по тяжелой атлетике на Игры стран СНГ будет определен в конце июля

Соревнования штангистов пройдут с 4 по 10 августа в Гродно

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по тяжелой атлетике определится с составом на II Игры стран СНГ к концу июля. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил старший тренер мужской команды Ибрагим Самадов.

"Чемпионат России по тяжелой атлетике, который завершился в пятницу в Новом Уренгое, являлся отборочным стартом на II Игры стран СНГ, - сказал Самадов. - В конце июля будет определен окончательный состав на этот турнир, который является для нас главным стартом года".

"У нас после чемпионата России нет большого времени на отдых. 17 июля в Рузе начнется очередной тренировочный сбор команды, на котором продолжим готовиться к Играм стран СНГ. Я попросил ребят по возможности не расслабляться и поддерживать свою форму, потому что после месяца отдыха дома нельзя за две-три недели нормально подготовиться к соревнованиям. Сделаем все возможное, чтобы спортсмены подошли к турниру в оптимальной форме", - добавил тренер.

Игры стран СНГ примет Белоруссия. Соревнования сильнейших штангистов пройдут с 4 по 10 августа в Гродно. 

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Летние олимпийские виды спорта
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