Красножан оценил уровень иранских футболисток перед матчами с россиянками

Встречи пройдут в июле в Москве и Казани

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Женская сборная Ирана по футболу является достойным соперником для российской команды, матчи будут интересными. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал главный тренер женской сборной России Юрий Красножан.

14 июня генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов сообщил ТАСС, что женская сборная России в июле проведет два матча с командой Ирана в Казани и Москве. Также рассматривается вариант с игрой против команды Китая.

"[Футболистка лондонского "Челси"] Алсу Абдуллина будет вызвана на матчи с командой Ирана, тем более у них сейчас перерыв идет, но и она на каждый сбор вызывается, - сказал Красножан. - С учетом того, что там не так много игровой практики, она получает время в сборной. Иран - достойный соперник, они отобрались на Олимпийские игры в Париже, я думаю, что будут достаточно интересные матчи".

"Выступление Абдуллиной в прошедшем сезоне? Это просто замечательный послужной список, замечательные трофеи. Вопрос в том, что желать нужно больше игровой практики. Наташа Машина вернулась, сейчас она в таком самостоятельном режиме ведет подготовку, мы набросали план по поддержанию физической формы, рассчитываем увидеть ее на сборе. Она уже не в Турции, так как была в аренде до конца сезона", - добавил Красножан.

Футболистка ЦСКА и сборной России Татьяна Петрова положительно оценила проведение матчей с командой Ирана. "Круто, что все в России, - отметила Петрова. - Играем с Ираном, есть еще вариант с Китаем. Круто, если мы слетаем туда. Ожидаю матчи. Ни разу не играла против Ирана, не помню, когда девчонки встречались в последний раз с ними, не могу сказать".

17 мая ЦСКА уступил петербургскому "Зениту" в матче за Суперкубок России. Основное время завершилось со счетом 1:1, в послематчевой серии пенальти сильнее оказались футболистки петербургской команды (5:4). "На самом деле нужно было все решать в игре, не доводить до серии пенальти, у нас было достаточно моментов, чтобы забить два-три гола, доигрывать матч спокойно, - отметила Петрова. - Но, слава богу, отыгрались, начнем с этого. Как говорят многие, пенальти - это фарт, но я так не считаю. Мне кажется, что обычное дело готовиться к серии пенальти, когда ты понимаешь, что у тебя кубок или суперкубок, где решается все в один матч, да, готовились, били пенальти, тренеры записывали".