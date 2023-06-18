Репилов считает, что саночников России вернут на международную арену только через два года

Конгресс Международной федерации санного спорта в субботу большинством голосов проголосовал за отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) может принять решение о возвращении российских спортсменов на турниры под своей эгидой не раньше чем через два года. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал трехкратный чемпион мира Роман Репилов.

"Я думаю, что если руководствоваться логикой, то, наверное, нас выпустят перед Олимпийскими играми, - сказал Репилов. - Чтобы мы успели квалификационные очки набрать. Но это мне так кажется. Но как будет на самом деле, одному богу известно".

Конгресс FIL в субботу большинством голосов проголосовал за отстранение российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

"Я вообще никак не мониторил решения конгресса, не вижу в этом смысла. От меня здесь ничего не зависит, все эти отстранения проходят без меня. Мои задачи заключаются в повышении уровня своей физической формы и техническое совершенствование саней. Работаю на результат, а все остальное не должно отвлекать", - заметил спортсмен.

"Мотивация заключается в том, чтобы быть в отличной форме и технически шагнуть вперед, чтобы красиво выйти с быстрым инвентарем на международную арену, когда с нас снимут все санкции", - заключил чемпион мира.

Российские саночники из-за санкций вынуждены были пропустить международный сезон-2022/23. Зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2026 года в Италии, олимпийский сезон стартует в конце ноября - начале декабря 2025 года.