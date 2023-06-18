Определен состав женской сборной России по тяжелой атлетике на Игры стран СНГ

Соревнования пройдут с 4 по 10 августа в Белоруссии

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тренерский штаб женской сборной России по тяжелой атлетике определился с 10 спортсменками, которые представят страну на августовских Играх стран СНГ в Белоруссии. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил главный тренер национальной команды Геннадий Аниканов.

С 13 по 16 июня в Новом Уренгое прошел очередной чемпионат России по тяжелой атлетике, который носил статус отборочного на Игры стран СНГ.

"На Игры в Белоруссию я планирую отправить тех, кто занял первые места на чемпионате России, - сказал Аниканов. - Я заранее сказал всем в Новом Уренгое, что поедут в Белоруссию те, кто выиграет золотые медали. Не думаю, что до отъезда будут какие-то изменения. На сбор в Кисловодске, который начнется 9 июля, приедут именно эти десять человек".

Победительницами чемпионата России 2023 года стали Регина Шайдуллина (весовая категория до 45 кг), Елизавета Жаткина (до 49 кг), Кристина Новицкая (до 55 кг), Ольга Тё (до 59 кг), Анастасия Анзорова (до 64 кг), Зарина Гусалова (до 71 кг), Мадина Келехсаева (до 76 кг), Яна Сотиева (до 81 кг), Татьяна Каширина (до 87 кг) и Виктория Орлова (свыше 87 кг).

Соревнования сильнейших штангистов стран СНГ пройдут с 4 по 10 августа в Гродно.